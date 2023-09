A bola vai rolar para a Liga das Nações da Concacaf

Com 37 seleções brigando para atingirem os objetivos possíveis em cada uma das três divisões, a Liga das Nações da Concacaf 2023/2024 começa na próxima quinta-feira (7) com sete partidas.

Na Liga A, quatro equipes já estão automaticamente classificadas para as quartas de final do torneio, casos de México, Estados Unidos, Costa Rica e Canadá. A situação em questão ocorre por conta de serem as quatro melhores seleções da Concacaf no Ranking da Fifa.

Com isso, outras 12 federações disputarão uma fase de grupos onde, apesar de seis seleções em cada cjave, cada integrantes fará quatro jogos na fase inicial para determinar os dois melhores colocados dos grupos que se unirão aos quatro pré-classificados. Além disso, os dois últimos dos grupos A e B serão rebaixados.

Já nas ligas B e C, a busca será unicamente voltada pela liderança de suas respectivas chaves bem como a fuga da degola. No caso da segunda divisão da Liga das Nações da Concacaf, são 16 países para quatro vagas onde apenas o lider de cada grupo ascenderá para a elite.

Por fim, no terceiro escalão, são nove federações divididas em três chaves onde, além do líder, os vice-líderes de cada grupo disputam um playoff seguinte onde apenas o primeiro colocado sobe para a Liga B.

Calendário da primeira rodada na fase de grupos da Liga das Nações da Concacaf (horário de Brasília)

Liga A

07/09

Trinidad e Tobago x Curaçao – 19h

Panamá x Martinica – 21h06

Guatemala x El Salvador – 23h10

08/09

Haiti x Cuba – 17h

Granada x Suriname – 20h

Jamaicas x Hunduras – 22h10

Liga B

07/09

São Martinho (Países Baixos) x Santa Lúcia – 19h

São Cristóvão e Névis x Guadalupe – 20h

08/09

Belize x São Vicente e Grenadinas – 18h

República Dominicana x Nicarágua – 20h

Barbados x Montserrat – 20h

Ilhas Bermudas x Guiana Francesa – 20h30

09/09

Antigua e Barbuda x Guiana – 16h30

Bahamas x Porto Rico – 19h

Liga C

07/09

Anguilla x São Martinho (França) – 17h

Ilhas Virgens Americanas x Ilhas Cayman – 20h

08/09

Ilhas Virgens Britânicas x Turks e Caicos – 16h30