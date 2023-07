Afastado por agressão a namorada, Villa recebe consulta de novo clube

Se o Boca Juniors vive a expectativa pela contratação de Cavani, a diretoria também acompanha de perto a movimentação por Sebastián Villa.

O atacante foi afastado pelo Xeneize por conta de agressões a sua ex-companheiro e tenta encontrar um novo clube.

De acordo com a TyC Sports, um time da Arábia Saudita perguntou pelo colombiano e tenta costurar um acordo.

Em baixa, Villa sabe que na Argentina não tem mais espaço e procura sair o mais rápido possível.

Outro ponto que ajuda na transferência é que a sua saída abre uma vaga para estrangeiro na equipe, que seria ocupada por Cavani.

