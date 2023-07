Alan Cariús analisa ida de reforços estelares para a Arábia Saudita

Após passagem pelo Kyoto Sanga (Japão), o atacante Alan Cariús acertou seu retorno ao futebol da Arábia Saudita e jogará a temporada 2023/2024 pelo Al-Najmah, clube que disputa a segunda divisão do país. Antes, ele vestiu a camisa do Al-Adalh, entre 2021 e 2022.

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Flamengo e revelado pelo Volta Redonda, Alan se diz animado com o novo desafio na Arábia Saudita, destacando a facilidade de se adaptar por já ter jogado no país:

“Vim com uma expectativa muito alta. Pela temporada que fiz quando estive aqui, pela equipe que o time montou para a disputa das competições em busca dos nossos objetivos e também pelas minhas metas pessoais. Espero ser uma temporada maravilhosa como fiz aqui entre 2021/2022.”

“Já ter jogado por aqui facilita na adaptação. Poder voltar para um lugar onde você já conhece não só o futebol, mas também a cultura, é sempre mais simples de se adaptar, mesmo que a liga esteja diferente, em relação ao período que estive por aqui. É sempre melhor com essa experiência no país, pois já conheço alguns fatores importantes aqui como os atalhos no campo, a maneira que eles preferem de jogo, entre outros”, completou.

A contratação de Alan Cariús feita pelo Al-Najmah é mais uma dos clubes sauditas nessa janela. Diante dos aportes feitos pelo Fundo de Investimento Público (FIP) com a ideia de promover globalmente o futebol praticado no país, as equipes da Arábia Saudita tem investido forte e fechado com várias estrelas do futebol como Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté, dentre outras.

Diante dessa mobilização, o atacante brasileiro fez questão de pontuar o caráter de visibilidade que essas chegadas darão ao esporte no país do Oriente Médio:

“O país tem uma liga muito competitiva. A expectativa é que o nível aumente ainda mais, com a vinda dos jogadores estrangeiros, mas o país também tem jogadores sauditas com um ótimo nível. Com os jogadores renomados vindo para cá, o mundo tende a olhar mais para essa liga e ver o quão disputada e de qualidade ela é. Todos os clubes, seja primeira ou segunda divisão, estão se esforçando bastante para montar grandes equipes.”