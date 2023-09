Alô, Palmeiras! Boca Jrs tem retrospecto péssimo como visitante

Na noite da última sexta-feira, o Boca Juniors foi até a casa do Defensa y Justicia e acabou derrotado por 1 a 0.

O placar só aumentou a crise dentro do clube Xeneize, que sonha com voos mais altos na temporada, principalmente na Libertadores.

Apesar de abrir a série dentro de casa, o Boca Juniors encara o Palmeiras no Allianz Parque e não esconde a sua preocupação.

Além do ambiente com a torcida, o Xeneize liga o sinal de alerta com a grama sintética, o que deixa a velocidade do jogo mais rápida.

Números

Desde a sua estreia como treinador do Boca Juniors, Jorge Almirón dirigiu o time em 15 jogos fora de Bombonera, com apenas quatro vitórias. Completam os números quatro empates e sete derrotas.