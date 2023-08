Análise: Olimpia volta com prejuízo inesperado contra o Fluminense

Após eliminar o Flamengo das oitavas de final, o Olimpia viu a real possibilidade de manter vivo o sonho pela quarta taça da Libertadores da América.

Por conta disso, o técnico Chiqui Arce montou um verdadeiro ferrolho para encarar o Fluminense e voltar ‘vivo’ para Assunção.

Conforme publicado no Futebol Latino, o entendimento do Decano era que o Tricolor levaria muito mais perigo em relação ao outro rival brasileiro.

Dentro do gramado do Maracanã, a postura do Olimpia chamou a atenção e pouco agrediu o Flu, que deixava espaços por conta da sua postura ofensiva.

Em alguns momentos da etapa inicial, o Olimpia até tinha espaço para avançar em contra-ataques, mas parecia não se importar em atacar.

Se abdicar do jogo foi uma escolha, a punição de Arce e seus comandados foi levar dois gols, que machucaram muito.

Agora, diferente do que ocorreu contra o Fla, o Fluminense de Fernando Diniz é mais organizado e tem sede de conquista, principalmente na Libertadores.

Se expor em Assunção não será mais uma opção ao Olimpia e sim obrigação para buscar a quarta estrela continental.