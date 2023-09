Análise: Sorteio do Mundial complica a América do Sul

Nesta terça-feira, a FIFA sorteou o chaveamento do próximo Mundial de Clubes e, como não poderia ser pior, a América do Sul caiu do lado mais forte da competição.

Leia Mais: Contra o Brasil, Marcelo Moreno irá alcançar marca histórica pela Bolívia

Jara faz revelação após ‘polêmica’ com Cavani

Classificado automaticamente para a semifinal, o futuro campeão da Libertadores da América terá pela frente o Al-Ahly, Al-Ittihad ou Auckland FC.

Entre os três clubes citados acima, o Al-Ittihad é o que mais assusta. Além de representar o país-sede (Arábia Saudita), o clube fez um mercado de transferência de peso, com direito a Fabinho, Kanté e Karim Benzema no elenco.

Sendo assim, caso eles cheguem a fase semifinal, o sul-americano terá um desafio de alto risco para não avançar a grande final.

Vale citar, que desde quando a FIFA adotou esse formato do Mundial de Clubes, os clubes sul-americanos costumam tropeçar na semifinal.

No total, entre 2005 a 2023, os países do nosso continente caíram seis vezes na fase semifinal. Destaque para Inter, Atlético-MG, Palmeiras e Flamengo, os brasileiros que foram eliminados antes da decisão. Atlético Nacional e River Plate completam a lista.