André Jardine começa bem no futebol mexicano

O início de André Jardine no Club América é positivo. Contratado após brilhar no San Luís, o brasileiro tem uma grande oportunidade na carreira pelos Águilas.

Leia Mais: Juiz tenta segurar atleta em campo e protagoniza cena engraçada; assista

Eugenio Mena sofre lesão grave durante jogo; saiba mais

Com a pressão de uma torcida gigantesca, Jardine começa a impor o seu estilo e, mesmo sem emplacar vitórias, o América aparece nas primeiras colocações.

Em cinco rodadas disputadas, o América está na 5ª colocação e, neste momento, carimba o seu passaporte aos playoffs de forma direta.

Na noite do último sábado, Jardine viu o seu time empatar em casa por 1 a 1 com o León e, agora começa a pensar no próximo fim de semana, quando terá o Cruz Azul como rival.

Veja os números:

8 jogos

4 vitórias

1 empate

3 derrotas