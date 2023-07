André Jardine contém euforia após goleada em estreia na Leagues Cup

O América, clube mexicano comandado pelo brasileiro André Jardine, teve na noite desta quinta-feira (27) uma estreia de sucesso absoluto na Leagues Cup, competição internacional entre clubes da MLS e da Liga MX: 4 a 0 sobre o St. Louis City, clube norte-americano que atualmente lidera a Conferência Oeste da MLS. Apesar da goleada, o técnico brasileiro preferiu conter a euforia após a partida.

“As coisas saíram como nós treinamos, fomos muito bem, mas também vejo coisas a serem corrigidas. É possível melhorar e crescer ainda mais. Temos capacidade para encontrar mais variações, como fizemos no segundo tempo. Este elenco nos permite ter algumas estratégias diferentes, mas temos que treinar tudo isso e utilizar nos jogos o que praticamos”, falou Jardine, após o primeiro jogo na edição da estreia da Leagues Cup, torneio que teve a visibilidade positivamente afetada pela chegada de Lionel Messi ao Inter Miami – o craque argentino já tem três gols e uma assistência em dois jogos na competição.

“Talvez a melhor notícia que tenhamos hoje é a capacidade de variações que estamos descobrindo”, complementou Jardine. “Gostei muito também da força mental que nossos jogadores demonstraram. Quando não conseguimos converter as chances em gol, ninguém se afetou. Continuamos construindo e produzindo, até que conseguimos melhorar nossos índices de acerto”, acrescentou.

Com a vitória, o América já conquistou a classificação à próxima fase do torneio. Mesmo assim, Jardine não quis falar sobre chegar às rodadas mais adiantadas da Leagues Cup. Por enquanto, falou em “pés no chão”.

“É muito cedo para pensarmos nas fases mais adiantadas. Temos que ter a humildade de saber que o caminho não é fácil e que temos partidas pela frente. Precisamos manter o foco, é importante termos os pés no chão. Sabemos do potencial que este grupo tem e temos muita ambição, mas é o começo de um trabalho. Vamos manter o foco para trabalhar, estudar muito, respeitar os rivais e ser melhores”, finalizou.

Na próxima segunda-feira, o América enfrenta o Columbus Crew, que também venceu o St. Louis City pelo Grupo D da Leagues Cup. O América não conquista um título internacional desde 2016, quando venceu a Liga dos Campeões da CONCACAF.

André Jardine já disputou três partidas no comando do América, tendo vencido a segunda nesta quinta-feira. Campeão olímpico em Tóquio como treinador da Seleção Brasileira Sub-23, o técnico brasileiro foi contratado pelo tradicional clube mexicano após impressionar com as campanhas do Atlético de San Luis na Liga MX – agora treinado por seu ex-auxiliar técnico, o também brasileiro Gustavo Leal.