Ao ‘estilo viking’, Fiorentina apresenta Lucas Beltrán como reforço

Depois da saída do centroavante Arthur Cabral para o Benfica, a Fiorentina buscou outro sul-americano para assumir a função de ‘homem-gol’ da Viola e anunciou, neste sábado (12), a contratação do argentino Lucas Beltrán.

Para tirar o jogador de 22 anos de idade do River Plate, o clube radicado na cidade de Florença pagou valor próximo ao estabelecido na multa rescisória do antigo vínculo de Beltrán. Enquanto o acordo previa o valor de rescisão em 25 milhões de euros (R$ 133,9 milhões), as informações dão conta de que o custo total da transação foi de € 22 milhões (R$ 117,8 milhões).

Na oficialização do reforço vindo do futebol argentino, a Fiorentina se aproveitou do apelido angariado pelo jogador nos tempos de futebol argentino (O Viking) por conta de sua aparência física. Não à toa, antes de veicular fotos do jogador com as cores do clube, os italianos publicaram a foto de um chapéu viking em cima da bandeira da Argentina.

A chegada de Lucas Beltrán reforça a ideia de elenco amplamente formado por nomes provenientes do país banhado pelo Rio da Prata. Além do avante, o plantel do técnico Vincenzo Italiano tem o zagueiro Martínez Quarta, o meio-campista Gino Infantino e o atacante Nico González.