Apesar da vaga, treinador do Bolívar critica arbitragem

Mesmo com a classificação do Bolívar nas penalidades, contra o Athletico-PR, pela Libertadores, o técnico da equipe boliviana, Beñat San José, não se furtou de criticar a arbitragem que gerou muita reclamação, especialmente, no fim da primeira etapa.

Frisando a anulação do gol de igualdade feito por Pato Rodríguez (o assistente e a revisão no Árbitro de Vídeo enxergaram falta de Ronnie Fernández em Thiago Heleno), San José chegou a dizer que foi ‘prejudicial’ para seus comandados chegarem as penalidades. Tanto pelo aspecto emocional como também pelo considerável desgaste físico, algo devidamente pontuado pelo treinador do Bolívar:

“A decisão de ir para os pênaltis nos prejudicou. Houve bastante polêmica e isso nos prejudicou, especialmente, porque anularam um gol em que havia uma disputa natural. Quero parabenizar todos os meus jogadores pelo enorme esforço que fizeram. Tive jogadores com cãibras e problemas musculares, mas deu para ver que eles deram tudo de si.”

Tendo 100% de aproveitamento na marca da cal, a representação de La Paz contou com o erro de Thiago Heleno na última cobrança da série regular. Sobre isso, Beñat San José afirmou que houve um trabalho específico para a possibilidade de decidir a vaga nos pênaltis que se mostrou eficiente no momento oportuno:

“Treinamos os pênaltis em detalhes, tivemos uma metodologia em que os jogadores estavam muito concentrados. Conseguimos vencer com muito trabalho duro e isso nos dá uma enorme satisfação.”

Nas quartas de final da Libertadores, a Academia terá pela frente outra equipe brasileira, o Internacional.