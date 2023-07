Arce terá pouco tempo para ajeitar Olimpia antes do Flamengo

Após a demissão de Diego Aguirre, o Olimpia foi rápido no mercado e acertou a contratação de Francisco Arce.

Leia Mais: Arthur comemora conquista da Copa 2 de Julho com o Atlético-MG

Francisco Arce é o novo técnico do Olimpia

Experiente, a qualidade do treinador será colocada a prova logo de cara, já que o calendário da Libertadores está cada vez mais perto.

Antes de medir forças contra o Flamengo, Arce e Olimpia terão apenas dois jogos para deixar tudo pronto.

O primeiro desafio será domingo, quando encara o Nacional, em casa. Na sexta-feira, dia 28 de julho, o rival será o Sportivo Trindense, fora de casa.

O duelo contra o Flamengo, pelas oitavas da Libertadores da América, está agendado para o dia 3 de agosto, em Assunção.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!