Argentinos Jrs chega ao Brasil com festa da torcida; confira

A semana é decisiva para o Argentinos Juniors e o confronto do ano será realizado nesta terça-feira, no Maracanã.

Após empatar por 1 a 1 com o Fluminense, o duelo está em aberto e o clube argentino sonha com uma vaga nas quartas de final.

Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis. Vitória no tempo normal garante a vaga.

Apoio

Assim que desembarcou em solo brasileiro, o Argentinos Juniors recebeu um gás do seu torcedor. Diversos hinchas estavam no mesmo avião do elenco e cantaram a plenos pulmões ao desembarcar no Rio de Janeiro.

