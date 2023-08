Argentinos Juniors deixa Maracanã revoltado com a arbitragem

Chegou ao fim a passagem do Argentinos Juniors na Libertadores da América. No Maracanã, o time de Gabriel Milito foi derrotado por 2 a 0 pelo Fluminense.

O placar foi até elástico pelo que aconteceu dentro de campo. Bem postado, o Argentinos foi melhor em vários momentos e, quando parecia que levaria o jogo aos pênaltis, sofreu dois gols.

Arbitragem

Ao buscar explicações sobre a derrota, o Argentinos Juniors certamente vai citar o árbitro Alexis Herrera. Na etapa final, ele deixou de analisar com mais cuidado dois lances do volante André em cima dos rivais.

O primeiro foi uma reclamação de pênalti. Nuss avançou com a bola e na hora de finalizar foi derrubado pelo volante. O VAR não entrou em ação.

O segundo foi uma entrada forte do meio-campista do Flu outra vez em Nuss. André levantou muito o pé e acertou a cabeça do rival, que teve um corte, mas a arbitragem ficou no amarelo.