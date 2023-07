Artilheiro da Libertadores é baixa nas oitavas de final

O Atlético Nacional terá uma baixa de peso para o primeiro confronto diante do Racing pelas oitavas de final da Libertadores da América.

O centroavante Dorlan Pabón sofreu uma lesão muscular e está fora de combate nas próximas semanas.

Agora, fica a expectativa para que ele jogue o duelo da volta, que será no dia 10 de agosto, em solo argentino.

Artilharia

Ao lado de Germán Cano, Dorlan Pabón aparece como principal artilheiro da competição nacional ao anotar seis gols.

