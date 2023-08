Assista o primeiro gol de Guerrero na LDU

Após uma passagem ruim com a camisa do Racing, Paolo Guerrero quebrou o acordo no clube argentino e aceitou a oferta da LDU.

Leia Mais: Olimpia atinge objetivo contra o Flamengo

KTO Sul-Americana: Guerrero marca na estreia e LDU vence Ñublense

O clube equatoriano deu ao centroavante a oportunidade de dar sequência na carreira e, de quebra buscar o título continental da Sul-Americana.

Em seu primeiro jogo, Paolo Guerrero viu a sua estrela brilhar e começou muito bem ao marcar o gol da vitória diante da Ñublense.

Gol

O tento foi marcado na melhor característica do atleta. Após cruzamento, Guerrero matou a bola no peito e, sem marcação, deslocou o goleiro para comemorar o gol.

Veja o gol: