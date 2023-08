Atacante brasileiro pede foco por classificação na Conference League

O atacante brasileiro China consagrou o seu retorno ao Aqtobe, do Cazaquistão, da melhor maneira possível: deixando sua marca com bola na rede. Iniciando a sua segunda passagem pelo clube, o jogador brasileiro fez um dos tentos no empate por 2 a 2, diante do Kaspiy Aktau, pelo Campeonato Cazaque. Na primeira passagem, em 2022, foram cinco bolas na rede em 24 aparições.

Leia mais: KTO Copa do Mundo Feminina: em jogo de nove gols, França bate Panamá e está nas oitavas

KTO Copa do Mundo Feminina: Jamaica sustenta empate e Brasil está fora

“Estou muito feliz por marcar esse gol em meu retorno. É um clube que, desde o início, me acolheu muito bem e, dessa vez, não foi diferente. A torcida é maravilhosa, eles cantam o meu nome nos jogos e isso é incrível. Espero que seja o primeiro de muitos nesta temporada”, disse o atleta de 27 anos.

O Aqtobe volta a campo na próxima quinta-feira (3), diante do Torpedo Kutaisi (Geórgia), pelo jogo de volta da segunda pré-eliminatória da Conference League. No primeiro confronto, a equipe cazaque venceu como visitante, por 4 a 1, e pode perder até por dois tentos no confronto decisivo que está classificado.

Apesar da dianteira considerável, China fez o alerta para a necessidade de manter a concentração na parte final da disputa visando garantir a vaga na próxima fase da Conference League:

“Conquistamos uma vantagem importante no confronto, mas ainda faltam 90 minutos. Precisamos entrar em campo focados e confiantes para buscar essa vaga na próxima fase.”