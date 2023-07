Atacante ex-Corinthians vê futebol ‘evoluíndo como um todo’ na Ásia

O atacante brasileiro Léo Souza vive grande fase no futebol chinês. Atualmente emprestado pelo Shandong Taishan ao Zhejiang, outro clube da primeira divisão na China, o goleador vem conquistando os torcedores de sua nova equipe diante dos números apresentados.

Em 12 jogos pelo clube na Superliga, Léo marcou dez gols além de quatro assistências. Durante toda a competição, o Changchun Yatai (último clube de Léo) anotou 24 bolas nas redes, possuindo o melhor ataque do campeonato. Sendo assim, o atacante havia participado de mais da metade dos tentos da equipe no torneio.

Agora no Zhejiang, Léo manteve o seu bom ritmo de gols e já anotou quatro tentos em apenas cinco partidas pelo clube. Se mantendo, dessa forma, como artilheiro isolado da Superliga Chinesa.

“É muito bom fazer gols, até porque o centroavante vive disso. Busco sempre o melhor para mim e para a equipe que jogo. Queria me adaptar ao sistema do novo time primeiro, nem esperava já chegar fazendo tantos gols assim, mas sou abençoado e, por isso, consegui manter o nível logo na chegada. Quero mais daqui para frente, não só a artilharia, mas conseguir ajudar meu time a vencer jogos, que é mais importante do que as estatísticas individuais”, analisa o brasileiro.

Tendo chegado ao continente asiático em 2018 para jogar no Japão (mais precisamente, no Gainare Tottori), ele atuou por 33 jogos e foi artilheiro do time em questão, com 24 gols marcados. Ele permaneceu por uma temporada até se transferir para o Albirex Niigata, da segunda divisão do país, onde também foi artilheiro da competição além de eleito o melhor jogador do torneio com 28 tentos em 38 aparições.

Com isso, em 2020, surgiu a chance de jogar pelo Urawa Reds, time da primeira prateleira do futebol nipônico. Léo se transferiu para a equipe onde disputou 30 jogos e foi às redes em 14 oportunidades. Foram três temporadas completas no Japão antes de viver outra nova experiência, agora, em solo chinês.

– São cinco anos tendo que me adaptar à cultura do continente. No começo, foi um pouco difícil, sentia falta do arroz e feijão (risos) e do meu país. Hoje, já estou mais acostumado e estou me sentindo bem em relação à cultura daqui. Vejo que o futebol do continente como um todo vem evoluindo e isso me ajuda a evoluir muito como atleta também”, disse Léo.

O jogador, antes de brilhar fora do Brasil, passou pelas categorias de base de alguns tradicionais clubes do Brasil como Corinthians e Santos. Segundo ele, apesar de ter saído do país muito novo, entende que esse processo se fez necessário para formar o atleta que se tornou:

“Joguei no Brasil muito novo ainda, estava amadurecendo como jogador. Foi muito importante para mim, com certeza aprendi muito por todos os lugares que passei, são essas experiências que me fazem ser o atleta que me tornei. Sou grato, mas agora quero focar no presente, em continuar ajudando meus times e fazendo gols, principalmente, que é o que sei fazer de melhor.”