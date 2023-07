Atacante formado no Del Valle é anunciado por clube europeu

Cria das categorias de base do Independiente del Valle, o atacante equatoriano Alan Minda teve sua transferência para o Cercle Brugge (Bélgica) oficializada nesta quarta-feira (12) através do anúncio feito pelo clube europeu.

Enquanto oficialmente os valores da transação envolvendo o avante de 20 anos de idade não foram revelados, sabendo-se apenas que o novo contrato tem duração até junho de 2028, o portal Transfermarkt fala no pagamento de 1,98 milhões de euros. Algo que, na cotação vigente, equivale a R$ 10,5 milhões.

“Estamos muito felizes por ter Alan conosco. Ele é um talento de alto potencial, que estamos acompanhando de perto há três anos. Ele vem de uma das melhores academias da América do Sul e, apesar de sua pouca idade, com seu talento e velocidade, agora está pronto para atuar no Cercle”, afirmou o Diretor Esportivo da representação do Velho Continente, Carlos Avina.

Com breve passagem na base do El Nacional, Alan Minda concluiu sua formação no Del Valle além de receber as primeiras oportunidades como profissional. Nesse período, foram 20 partidas entre o ano passado e a atual temporada com dois tentos assinalados.

Minda também teve a oportunidade de demonstrar recentemente seu valor atuando pela seleção sub-20 do Equador no Mundial da categoria. Na oportunidade, ele atuou em três dos quatro jogos feitos pela Tri em campanha onde o selecionado caiu nas oitavas de final contra a Coreia do Sul.

