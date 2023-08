Atacante mexicano vira grande objetivo de clubes na Europa

Com a atenção dos grandes clubes da Europa se voltando cada vez mais cedo para futuros talentos da América Latina, o nome para se prestar atenção nas próximas janelas é o do atacante mexicano Heriberto Jurado, do Necaxa.

De acordo com informações veiculadas inicialmente pelo portal Marca, clubes como Barcelona, Porto e Sporting estão observando o atleta de 18 anos de idade que estreou na temporada 2021/2022 e está devidamente estabelecido no time principal de Aguascalientes.

No caso do Barça, a ideia dos catalães seria de obter um acordo de empréstimo com opção de compra fixada ao término do vínculo, sendo inicialmente integrado ao time B. Desta forma, o valor da transação ficaria mais acessível para clube que vive reestruturação financeira a qual não permite novos gastos de maior padrão.

Por sua vez, tanto Porto como Sporting estão em caráter de observação das movimentações do mercado, tendo maiores chances de sucesso no caso do Barcelona não desenvolver uma proposta capaz de convencer o Necaxa a ceder Jurado no futuro próximo.

Desde que fez sua primeira partida na equipe profissional do clube mexicano, foram 44 partidas com um gol marcado e uma assistência, iniciando 15 desses compromissos como titular.