Atenção, Palmeiras! Boca Juniors ganha mais uma nos pênaltis

A semifinal entre Palmeiras e Boca Juniors se aproxima e o time argentino permanece com dificuldades para apresentar um bom jogo.

No último domingo, o Xeneize entrou em campo pela Copa Argentina e ficou no empate com o Almagro por 2 a 2.

Por conta da igualdade no marcador, a disputa de pênaltis foi acionada e o goleiro Sergio Romero brilhou com duas defesas. No fim, o Boca levou a melhor por 4 a 3.

Calendário

Antes dos Palmeiras, o Boca Juniors terá mais três jogos pelo Campeonato Argentino: Defensa y Justicia, Central Córdoba e Lanús.