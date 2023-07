Atlético Nacional oficializa substituto de Paulo Autuori

O segundo semestre do Atlético Nacional é aguardado com muita expectativa e a Libertadores da América é uma prioridade.

Por conta disso, a diretoria analisou com muito cuidado o mercado de treinadores e ouviu as opiniões das lideranças de elenco.

Após muita conversa, o nome escolhido de treinador é William Amaral, que estava como auxiliar de Autuori.

O agora treinador, conhece o elenco como poucos e acredita que pode dar conta do recado no torneio continental.

Apesar da consciência que o caminho na Libertadores é difícil, o entendimento é que existe a chance de ir longe.

