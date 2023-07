Avião com delegação do Estudiantes faz pouso de emergência

A delegação do Estudiantes, retornando para a Argentina após o embate pela Sul-Americana contra o Barcelona de Guayaquil, passou por uma experiência assustadora após um problema no avião ser suficiente para um pouso de emergência na Bolívia. Mais precisamente, na cidade de Santa Cruz de la Sierra.

Após a saída dos integrantes do Pincharrata em voo fretado da cidade de Guayaquil, foi detectado que uma das turbinas da aeronave não estava mais funcionando, obrigando com que o cronograma inicialmente previsto da viagem onde o pouso de caráter forçado ocorreu em solo boliviano.

Felizmente, além de não qualquer relato sobre pessoas feridas, o problema de orde mecânica foi resolvido e a delegação da equipe argentina conseguiu concluir sua viagem nas primeiras horas desta quinta-feira (13), chegando ao Aeroporto de Ezeiza.

Dentro de campo, o Estudiantes terá dois desafios em sequência com a promessa de elevado grau de dificuldade. No sábado (15), pelo Campeonato Argentino, será visitante em meio à tentativa de ‘estragar’ a festa do River Plate, em jogo que pode determinar o título Millonario. Já na próxima terça-feira (18), a equipe de La Plata tenta reverter a desvantagem de 2 a 1 contra o Barcelona de Guayaquil em busca de vaga nas oitavas de final da Sul-Americana.

