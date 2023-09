Banco do Liverpool, veja como foi Darwin Núñez na América do Sul

Contratado por uma fortuna junto ao Benfica, Darwin Núñez ainda não embalou com a camisa do Liverpool e convive com o banco de reservas.

Se na Premier League ele ainda não emplacou, a América do Sul foi o seu berço na hora de surgir ao futebol.

O clube que projetou Darwin Núñez foi o Peñarol, o time uruguaio com mais títulos internacionais na história.

Entre 2017 a 2019, o centroavante passou por um longo processo de adaptação ao time principal do carbonero e passou com êxito.

Quando teve o primeiro brilho, o Intermedio de 2019, foi negociado para a Espanha, onde defendeu o Almería.

Números

Ao longo dos dois anos, Darwin Núñez disputou 22 jogos, anotou quatro gols e deu uma assistência.