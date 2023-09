Banco no São Paulo, James Rodríguez fica de reserva na Colômbia

Principal nome do futebol colombiano na última década, James Rodríguez teve uma experiência diferente na abertura das Eliminatórias.

Leia Mais: KTO Eliminatórias: Brasil massacra Bolívia

KTO Eliminatórias: De La Cruz dá show e Uruguai derrota o Chile

Diante da Venezuela, em Barranquilla, o ídolo local foi reserva e só entrou na etapa final, quando os cafeteros já estavam em vantagem.

Apesar da reserva na estreia, James Rodríguez não questionou as escolhas da comissão técnica e entende que é algo momentâneo.

A ideia é mostrar ao técnico Néstor Lorenzo que pode ser útil e aprimorar a sua forma física para retomar a posição.

São Paulo

Se James Rodríguez é banco na Colômbia, no São Paulo a situação é a mesma. Desde a sua chegada, ele ainda não convenceu Dorival Junior que faz parte do time principal do Tricolor.