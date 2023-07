Barcelona de Guayaquil vence Estudiantes e abre vantagem na Sul-Americana

*Por Lauren Berger

Nesta terça-feira (11), Barcelona de Guayaquil venceu o Estudiantes, por 2 a 1. As equipes se enfrentaram pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final. Fidel Martínez e Janner Corozo marcaram para os equatorianos, enquanto Leonardo Godoy descontou para os argentinos.

Calendário

Os times voltam a se enfrentar pela partida de volta. Dessa vez, o Barcelona de Guayaquil vai até a Argentina, onde enfrenta o Estudiantes. O jogo está marcado para a próxima terça-feira (18), a partir das 21h.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi bastante equilibrada, com chances para as duas equipes. Com a vantagem de jogar em casa, o Barcelona de Guayaquil encontrou espaços, mas pecou nas finalizações. O primeiro gol saiu apenas aos 28. Na jogada, Fydriszewski mandou para Fidel Martínez mandar para o fundo do gol. Buscando reagir e igualar o marcador, o Estudiantes foi com tudo e encontrou o seu tento aos 44. Na jogada, Rollheiser lançou para Leonardo Godoy, que balançou as redes.

Segundo tempo

A segunda etapa foi mais equilibrada e com poucas chances de real perigo. Porém, assim como todas as outras decisões, os times foram para o tudo ou nada. Pressionando mais, o Barcelona de Guayaquil encontrou espaço e partiu em velocidade aos 32. Preciado Quintero mandou para Janner Corozo, que balançou as redes. O jogo terminou no 2 a 1.

