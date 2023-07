Barcelona e PSG tentaram a contratação de Rodrygo

Em período de férias na temporada europeia, o atacante Rodrygo participou de recente entrevista no podcast Denilson Show, apresentado pelo ex-jogador e também pelo jornalista Chico Garcia.

Apesar do conteúdo em si ter sido gravado nesta semana, a íntegra do bate papo será divulgada apenas na próxima segunda-feira (24) onde o jogador que esteve na última Copa do Mundo revelou que sua trajetória na Europa poderia ter sido bem diferente.

Isso porque Rodrygo afirmou que, ainda no período em que se consolidava como profissional no Santos, houve não apenas o interesse como avanço de acerto junto a outras potências do Velho Continente como Barcelona e Paris Saint-Germain.

Todavia, o jogador hoje com 22 anos de idade garante que acabou prevalecendo o seu desejo de aguardar por uma proposta do clube que não apenas defende como se tornou multicampeão, o Real Madrid. Rodrygo chegou a relembrar, uma passagem onde, diante dos contatos feitos por Barça e PSG e por conta de sua postura em seguir aguardando o Real, seu pai, Eric Goes, disse a seguinte frase:

“Você vai jogar com o Messi no Barcelona e está pedindo pra eu esperar?”

Em 2018, o clube espanhol pagou 45 milhões de euros (R$ 197 milhões, na cotação da época) para contratá-lo junto ao Santos e possibilitou o início da trajetória onde consta 165 jogos, 37 gols, 29 assistências e oito troféus.