Bayern de Munique analisa a contratação de Edson Álvarez

Aos 25 anos de idade e consolidado no futebol europeu após quatro temporadas no Ajax (Holanda), o mexicano Edson Álvarez atrai olhares de outros clubes no continente onde o mais novo interessado é o Bayern de Munique.

Segundo informação que foi veiculada pelo jornal alemão Bild, o clube bávaro entende ser importante aumentar as opções existentes no elenco do técnico Thomas Tuchel onde o caráter de versatilidade pesa positivamente para o Bayern no perfil do jogador latino.

Originalmente zagueiro quando surgiu e se profissionalizou no América, foi já no Velho Continente que Álvarez fez a transição para o posto de volante. Seria justamente esse o setor de campo que Tuchel pretende utilizá-lo, podendo disputar posição entre os titulares com nomes de longa data no plantel como os alemães Joshua Kimmich e León Goretzka.

Entretanto, existe um elemento importante para que a especulação tenha reais chances de se transformar em negociação: o paralelo interesse do clube de Munique no centroavante inglês Harry Kane.

Isso porque, na avaliação do clube, dentro do orçamento estabelecido para investimentos no plantel, a prioridade é de trazer um comandante de ataque onde Kane é o nome mais forte ligado ao Bayern. Caso isso aconteça, a tendência é que a ideia de trazer Edson Álvarez acabe perdendo força.

