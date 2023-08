Beñat San José reclama de ‘cera’ por parte do Internacional

Além da frustração por perder em casa o duelo de ida pelas quartas de final da Libertadores, o Bolívar, na figura do técnico Beñat San José, ficou bastante contrariado com o comportamento do Internacional no embate da última terça-feira (22).

Na avaliação do treinador espanhol, o time brasileiro se valeu de artifícios para ‘fazer cera’ durante o compromisso no Estádio Hernando Siles. Destacando, inclusive, a quantidade de oportunidades obtidas pela Academia que não foram capitalizadas.

“Eles gastaram tempo descaradamente e encorajam os visitantes a fazer o mesmo quando vierem. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, do que eles fizeram nesse tempo. Quando o adversário fica tão recuado, é muito difícil”, apontou o comandante do Bolívar, agregando:

“Infelizmente a bola não entrou. Tivemos 25 ou mais chances e, inacreditavelmente, a bola não entrou. Eles tiveram uma chance e marcaram. Nós vamos buscar o jogo no Brasil.”

Com o marcador de 1 a o para o Internacional, a equipe dirigida por Eduardo Coudet joga pelo empate no confronto decisivo, na próxima terça-feira (29), no Beira-Rio. Para os bolivianos, apenas o triunfo interessa onde a vantagem por um gol leva as penalidades e por dois ou mais tentos para avançar no tempo regulamentar.