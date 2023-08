Benfica tem em Lucas Beltrán o seu ‘Plano B’ para Pedro

Na última semana, o Benfica concretizou a parte verbal das negociações envolvendo a ida de Gonçalo Ramos para o Paris Saint-Germain e, com isso, está no mercado à procura de um substituto para o posto de centroavante.

Inicialmente, o nome que havia ganhado força na imprensa tanto de Portugal como do Brasil foi o de Pedro, do Flamengo. Entretanto, o clube carioca não estaria disposto a facilitar as tratativas, tendo rejeitado a primeira proposta de 18 milhões de euros (R$ 87,4 milhões, na atual cotação) e só cogitando negociá-lo pelo valor da multa: 100 milhões de euros (R$ 486 milhões).

Desta forma, o Benfica observa outras alternativas no continente americano e enxerga em Lucas Beltrán, do River Plate, outro nome que pode atender as expectativas em suprir a ausência do avante português que está à caminho do PSG.

Segundo relatou o diário lusitano A Bola, apesar da boa avaliação existente por parte do clube de Portugal, nenhum contato formal foi feito entre as entidades no sentido de apresentação de proposta. Estando, nesse momento, ainda no campo da sondagem apenas junto ao staff do jogador argentino de 22 anos de idade.

Formado na base do River, Beltrán passou por um empréstimo junto ao Colón antes de, efetivamente, se consolidar como nome utilizado de maneira mais frequente no Millonario. Em 2023, vive seu período mais goleador da carreira com 17 gols em 34 compromissos além de quatro assistências.