Bielsa coloca Uruguai como 3ª força da América do Sul

Contratado para revolucionar o futebol da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa começa a colocar em prática o que recebeu de ordem.

KTO Eliminatórias: De La Cruz dá show e Uruguai derrota o Chile

Após dois amistosos dentro de casa e com boas atuações, o comandante viu seus jogadores atuarem em ótimo nível na estreia das Eliminatórias.

Contra o Chile, o Uruguai venceu por 3 a 1 e poderia ter aplicado um marcador mais amplo se a efetividade estivesse em dia.

3ª força

Se Brasil e Argentina são favoritos claros a ficar com duas vagas na Copa do Mundo, a ideia pós-estreia do Qualificatório é que Bielsa coloca o Uruguai como terceira força do continente.