Bielsa inova e usa ‘dupla’ do Palmeiras na zaga do Uruguai

O Uruguai abriu a sua participação nas Eliminatórias da Copa do Mundo com o pé direito ao bater o Chile por 3 a 1, em Montevidéu.

Com um ritmo intenso e ao estilo do técnico Marcelo Bielsa, a Celeste não teve dificuldades para se impor e conquistar o resultado.

Viña e Piquerez

Longe de ser um treinador comum, Marcelo Bielsa teve mais um ataque de criatividade e inovou na escalação do Uruguai.

No sistema defensivo, ele jogou com Matías Viña, lateral-esquerdo de origem, como zagueiro e Piquerez na posição de origem.

A dupla foi muito bem e Piquerez se destacou muito com as descidas pela esquerda em alta velocidade. Viña foi firme e ganhou praticamente todas as divididas.