Com golaço, Boca Juniors elimina Peñarol e se coloca na final da Libertadores Sub-20

Pela primeira semifinal da Libertadores Sub-20, nesta quinta-feira (13), o Boca Juniors venceu o Peñarol, por 1 a 0, no Estádio La Portada. Agora, a representação argentina aguarda o vencedor de Independiente del Valle x Cerro Porteño para saber quem será seu oponente na decisão continental do próximo domingo (16).

Primeiro tempo

A partida apresentava características típicas de um confronto eliminatório onde a marcação cerrada e o nervosismo tornaram o duelo muito mais físico do que criativo.

Não à toa, dentre as nove finalizações da primeira parte (quatro dos uruguaios e cinco dos argentinos), apenas duas delas tomou a direção de um dos gols. Porém, uma delas acabou resultando no tento que inaugurou a contagem do lado boquense na cidade de La Serena.



Aos 46 minutos, Maurício Benítez recebeu bola próximo a meia-lua da área adversária e soltou um petardo onde o arqueiro Randall Rodríguez até tocou na pelota, mas não evitou com que ela estufasse as redes.

Segundo tempo

Apesar da necessidade de buscar o resultado e de ligeiramente ter mais posse de bola, o Carbonero tinha notória dificuldade em estabelecer volume de jogo suficiente para forçar seu adversário a recuar, pelo contrário.

Enquanto o domínio da pelota no lado uruguaio tinha pouca velocidade de movimentação além da reduzida efetividade na troca de passes, o Boca tratava apenas de fechar os espaços e aguardar oportunidades mais claras de explorar a jogada rápida e tentar o contra-ataque que, muito provavelmente, definiria a semifinal.

Assim, apesar do Azul y Oro não aproveitar pelo menos outras duas chances claras surgidas para deixar a qualificação ainda mais próxima, o apito derradeiro do árbitro brasileiro Paulo Cesar Zanovelli determinou sua classificação em busca de uma inédita conquista.