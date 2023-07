KTO: Boca Jrs bate Del Valle e fatura a Libertadores Sub-20

Acabou. O Boca Juniors bateu o Independiente Del Valle por 2 a 0 e conquistou o título da Libertadores da América Sub-20.

O troféu foi o primeiro do time Xeneize, que impediu o Del Valle de ser bicampeão continental e se transformar no maior vencedor da competição.

Os gols

O primeiro gol do Boca Juniors veio na etapa inicial. Após cruzamento da esquerda Ignacio Rodríguez desviou para o fundo da rede.

Na etapa final, Ignácio Rodríguez novamente brilhou. Após sobra na grande, ele pegou firme e definiu a vitória.

