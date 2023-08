Boca Jrs mantém mistério sobre Cavani na Libertadores

A semana do Boca Juniors é decisiva e o grande debate é o centroavante Edinson Cavani, que está pronto para o duelo.

Em atividade com o elenco, o goleador acelera a sua adaptação e acredita que pode jogar sem maiores problemas com o Nacional.

De forma pública, o treinador Jorge Almirón prefere adotar o mistério sobre o jogador, que é muito aguardado pelo torcedor.

A grande dúvida é se Cavani abre o jogo no banco de reservas ou como titular. A tendência é que ele seja acionado ao longo do jogo.

Com o empate no primeiro confronto, quem vencer avança para as quartas de final. Em caso de nova igualdade, a classificação será definida nos pênaltis.