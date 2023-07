Boca Jrs pode ficar sem peça importante para mata-mata da Libertadores

Alan Varela, um dos poucos destaques do Boca Juniors neste primeiro semestre, está muito perto de ir embora.

O Porto FC entrou em contato com o time Xeneize e colocou na mesa 9,5 milhões de euros para ficar com o atleta.

Como existe a dificuldade para chegar a um acordo, o clube português aumentou a proposta em 1,8 milhão de euros em bônus.

Multa rescisória

A multa rescisória de Varela com o Boca Juniors está em 15 milhões de euros e a ideia é que o Porto se aproxime do valor para ficar com o atleta.