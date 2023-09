Boca Jrs toma decisão para evitar desfalque de Cavani contra o Palmeiras

O Boca Juniors só pensa no Palmeiras e o noticiário do time está totalmente ligado com os duelos da semifinal da Libertadores.

Agora, o tema do momento é Edinson Cavani, centroavante que é a esperança de gols da equipe comandada por Jorge Almirón.

O uruguaio tem feito muitos jogos em sequência desde a sua chegada e apresentou uma sobrecarga física nos últimos exames.

Como no dia 28 de setembro a semifinal será realizada, a comissão técnica tomou a decisão de poupar o atleta e trabalhar a sua forma física.

Sendo assim, a expectativa é que dos próximos três jogos, ele atue em pelo menos um deles para manter o ritmo de jogo.