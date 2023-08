Boca Jrs vai em busca da 4ª vitória na casa do Palmeiras

Agora está definido. O Boca Juniors está na semifinal da Libertadores da América e vai medir forças contra o Palmeiras.

Leia Mais: Herói do Boca Jrs, Romero demonstra amor pelo Racing na rede social

KTO Libertadores: Nos pênaltis, Romero brilha e Boca Juniors garante classificação

Os duelos acontecem na última semana de setembro e primeira semana de outubro, onde o time Xeneize vai em busca do seu sonho de conquistar a Glória Eterna.

Apesar da dificuldade do rival, o Boca Juniors aposta no seu retrospecto diante do Verdão, que sofreu em suas mãos.

Nas temporadas 2000, 2001 e 2018, os dois times se encontraram na Libertadores e teve final feliz para o Boca Juniors.

A coincidência é que, em todos os duelos acima, o Boca Juniors comemorou na casa do Verdão. Se em 2001 e 2018 foram classificações na semi, em 2000 resultou em título, mas no Morumbi.