Boca Juniors anuncia a chegada de novo atacante

Em meio a expectativa pela oficialização do acordo entre Boca Juniors e Edinson Cavani, o clube argentino não abriu mão de observar outras opções no mercado e anunciou a chegada de Lucas Jansson. O nome de 28 anos de idade chega ao Xeneize após três anos e meio no Vélez Sarsfield.

Apesar de, oficialmente, o clube de La Boca não ter revelado detalhes do acerto, o acordo junto ao Vélez foi formatado com o pagamento de três milhões de dólares (R$ 14,2 milhões), segundo informações da imprensa argentina, para a compra de 100% dos direitos econômicos.

Formado no Tigre, Lucas Jansson também tem passagem na carreira pela Major League Soccer (MLS), competição que disputou em 2018, na curta experiência angariada com a camisa do Toronto FC. Na época, foram 12 jogos com cinco gols e duas assistências.

Pelo Fortín, Jansson acumulou seus melhores números na carreira onde foi o terceiro maior marcador da equipe em 2021 (13 gols em 63 aparições) além da artilharia isolada no ano seguinte: 18 gols em 54 partidas disputadas. Em 2023, antes de deixar a representação de Liniers, Lucas participou de 21 jogos onde balançou as redes em seis oportunidades.