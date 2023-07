Boca Juniors deixa claro a condição para fechar com Cavani

O centroavante Edinson Cavani se transformou no principal assunto e a saida do Valencia é uma questão de tempo.

O jogador está fora da pré-temporada e trabalha nos bastidores para quebrar o seu vinculo e vestir as cores do Boca Jrs.

De longe, o time argentino acompanha passo a passo o que acontece em Valencia e espera um desfecho o quanto antes.

Internamente, o Boca sabe que a contratação de Cavani é um grande sinal de força e promete muito barulho com a chegada do uruguaio.

Contratação

A condição do Boca Jrs para fechar a negociação é que Cavani quebre o seu contrato e o time argentino só precise desembolsar dinheiro com salário.

