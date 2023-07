Boca Juniors espera atitude de Cavani para fechar a contratação

O interesse do Boca Juniors em Edinson Cavani é real. O centroavante uruguaio, que tem mais um ano de contrato com o Valencia, deve quebrar o seu vinculo.

Leia Mais: Avião com delegação do Estudiantes faz pouso de emergência

México, com autoridade, bate Jamaica e está na final da Copa Ouro

Por conta disso, o time Xeneize avisou que aguarda a resolução burocrática entre as partes para fechar o contrato.

Nos bastidores, os dois lados estão otimistas e entendem que chegou a hora de Cavani atuar no time mais popular da Argentina.

Novela antiga

O interesse do Boca Juniors em Cavani é antigo. Na última temporada, a torcida chegou a criar uma campanha, mas não comoveu o centroavante.

Agora, a expectativa é alta e o desejo é que a novela encerre com final feliz para os dois lados.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!