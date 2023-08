Boca Juniors faz consulta por Kannemann e assusta

O zagueiro Walter Kannemnn voltou a figurar o noticiário do Boca Juniors, que sonha em contratá-lo junto ao Grêmio.

Leia Mais: Exemplos incríveis de casas com aposta mínima de R$ 5

Extasiado, técnico do Inter Miami fala sobre início de Messi

Porém, ao entrar em contato com o staff do jogador, o time de La Bombonera recuou no desejo em fechar a contratação.

A alta pedida salarial minou qualquer possibilidade de negociação entre as partes e faz o Boca Juniors sonhar com outro nome.

Vale citar, que além do Boca Juniors, outros nomes clubes da Argentina sonham com a contratação de Kannemann: Independiente e San Lorenzo.

Titular da zaga de Renato Gaúcho, Kannemann tem contrato junto ao Grêmio até dezembro.