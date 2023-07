Boca Juniors intima Sebastián Villa para voltar aos treinos

Nesta semana, o Boca Juniors enviou uma intimação para o atacante colombiano Sebastián Villa para que o mesmo retorne à Argentina e siga realizando os treinamentos nas instalações do clube no CT Casa Amarilla, em Buenos Aires.

Desde que foi condenado a dois anos e um mês de prisão com liberdade condicional por conta de violência contra a ex-companheira, Daniela Cortés, o atleta de 27 anos de idade viajou para a Colômbia onde estaria buscando uma nova equipe. Isso porque o clube Azul y Oro deixou claro que o jogador não atuará pela entidade, mas afirma que tampouco orientou ou proibiu o mesmo para interromper suas atividades usando as dependências do clube.

Sendo assim, também para evitar problemas legais da ordem de rescisão contratual por discriminação, a representação de La Boca enviou documento para Sebastián Villa o intimando a retornar as atividades enquanto busca uma composição com os representantes do jogador cafetero. Seja encontrando outro clube para ele ou mesmo um modelo de rescisão amigável.

Com a camisa do Boca Juniors, Villa jogou 171 partidas, marcou 29 gols, deu 30 assistências e conquistou sete títulos entre Campeonato Argentino, Copa Argentina, Supercopa Argentina e Copa da Liga Profissional. Seu último jogo foi no dia 1 de junho, em derrota por 1 a 0 contra o Arsenal Sarandí, dois dias antes de ser condenado pela Justiça e ter seu afastamento anunciado pelo clube argentino.

