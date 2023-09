Boca Juniors pode ficar sem peça importante do elenco

De olho na semifinal da Libertadores da América, o Boca Juniors observa com muito cuidado o que acontece no seu elenco, principalmente no que diz respeito ao futuro dos atletas.

Barco, uma das principais renovações do Xeneize nos últimos anos, surgiu no radar do Manchester City e Pep Guardiola quer a contratação.

Com um ímpeto diferenciado na hora de atacar, o argentino ganhou a atenção do clube da Premier League, que nõ descarta uma investida.

Como a janela de transferências está fechada, Barco iria ao futebol inglês apenas em janeiro, quando o City poderia oficializar a sua chegada.

Porém, nada impede que o City negocie nos bastidores e bata o martelo para fechar a sua contratação nos últimos meses do ano.

Ciente da valorização de Barco, o Boca Juniors promete ficar de olho e arrecadar um ótimo dinheiro com uma provável negociação.