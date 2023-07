Boca Juniors prepara grande evento para apresentar Cavani

Depois de confirmada a contratação de Edinson Cavani por parte do Boca Juniors, o clube argentino prepara uma grande festa, na próxima segunda-feira (31), para recepcionar a badalada contratação do centroavante uruguaio.

Leia mais: No Chile, clube escala jogador que não foi relacionado

Valencia e Milan chegam a acordo por transferência de Yunus Musah

Ainda não há maiores detalhes de qual será a programação estabelecida pelo clube de La Boca para o evento, sabendo-se que a ideia é abrir os portôes do estádio de La Bombonera à partir das 16h (de Brasília).

Depois da festa que tem a promessa de lotar a casa boquense com a presença apenas de sócios do clube, Cavani dará a sua primeira coletiva de imprensa falando como reforço da representação argentina em acordo com validade até o fim de 2024. Não existe a previsão de cobrança de ingressos.

Como próximos passos, o Boca Juniors corre atrás da regularização do atacante de 36 anos de idade para inscrevê-lo na chamada ‘Lista de boa-fé’ da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), visando a disputa das oitavas de final da Libertadores. Curiosamente, na próxima quarta-feira (2), às 21h (de Brasília), o Xeneize abre sua disputa justamente em solo uruguaio, diante do Nacional, no Gran Parque Central.