Boca Juniors tem poucos jogos para se recuperar antes do Palmeiras

O Boca Juniors está na semifinal da Libertadores e, mesmo com o avanço no torneio continental, a hinchada está com o sinal de alerta mais do que ligado.

Nos dois jogos que disputou desde a definição da semi, o Boca Jrs atuou abaixo do esperado e não obteve vitórias.

No Argentino, o Tigre foi até a La Bombonera e saiu com uma vitória por 1 a 0, feito que incomodou a torcida Xeneize.

Na Copa Argentina, o Almagro conseguiu dificultar o jogo Xeneize e arrancou uma igualdade por 2 a 2. o avanço do Boca Juniors só veio na disputa de pênaltis, graças a Sergio Romero, que pegou dois pênaltis.

Agora, Jorge Almirón e elenco tem mais três confrontos para chegar em alta com o Palmeiras. Os dois primeiros contra Defensa y Justicia e Central Córdoba serão fora de casa. O Lanús, último compromisso, será em casa.