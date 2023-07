Boca Juniors tem prazo para anunciar Cavani; confira

A saída de Cavani do Valencia é uma questão de tempo e a diretoria do Boca Juniors aguarda ansiosamente o centroavante uruguaio.

A estrela do futebol mundial deu o seu ‘ok’ para a proposta Xeneize e tenta se desvencilhar o quanto antes do clube espanhol.

Libertadores

O último dia para inscrever Cavani nas oitavas de final da Libertadores é sábado, ou seja, o time argentino precisaria correr com a documentação até o fim de semana.

Na próxima semana, o Boca Juniors abre a série de oitavas de final contra o Nacional, em Montevidéu, e gostaria de contar com Cavani.

Como o atleta está em pré-temporada na Espanha, a sua forma física poderia ajudá-lo a entrar em campo de forma rápida pelo Boca.

