Boca Juniors toma atitude para a chegada de Cavani

A contratação de Edinson Cavani parece uma questão de tempo e o Boca Juniors começa a preparar a ‘cama’ do uruguaio.

Com a intenção de abrir espaço no elenco, principalmente no setor ofensivo, o clube Xeneize negociou Jan Hurtado com a LDU.

O time equatoriano vai ficar com o centroavante por um ano e sem opção de compra, ou seja, assim que acabar o contrato, ele volta ao clube.

Com a saída do jogador, o Boca Juniors abre mais um lugar no seu elenco e espera que Cavani desembarque o mais rápido possível.

Libertadores

Um dos motivos para o Boca Juniors ter muita pressa na negociação é o mata-mata da Libertadores, que está nas oitavas de final. Ou seja, a contratação de Cavani nesta semana daria a chance de registrar o centroavante e deixá-lo a disposição para encarar o Nacional.

