Boca ou River: Quem tem mais título nacional?

Na noite do último sábado, o River Plate enfim confirmou a sua taça de campeão argentino de 2023 ao confirmar a excelente campanha diante do Estudiantes de La Plata.

Leia Mais: River Plate conquista primeiro título sem Marcelo Gallardo

KTO Campeonato Argentino: River Plate atropela Estudiantes e sacramenta título

Agora, o torcedor do Millonario comemora a primeira conquista sem Marcelo Gallardo e, de quebra, vê a distância para o Boca Juniors diminuir.

Com a taça obtida no Monumental de Núñez, o River Plate fatura o 70º troféu nacional em sua história. O Boca Juniors está a frente com 74 canecos.

Vale citar, que no dia 8 de agosto, os dois gigantes se encontram na final do ‘Troféu dos Campeones’.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!