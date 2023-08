Bolívar fez uma ‘partida fantástica’, destaca treinador

Não foram poucos os elogios feitos pelo técnico Beñat San José no momento de fazer sua avaliação sobre a partida do Bolívar na vitória por 3 a 1, contra o Athetico-PR, pelas oitavas de final da Libertadores.

Leia mais: Emerson analisa confronto decisivo do Hamrun Spartans na Europa

Técnico do River Plate esbanja sinceridade sobre Pablo Solari

Para ele, pontos como o esforço empregado após sair atrás do marcador, tanto dos atletas como no apoio das arquibancadas, foram fundamentais para a construção do placar de 3 a 1. Pontuando, também, a qualidade da equipe brasileira como elemento que traz ainda mais mérito ao feito:

“Eles fizeram um jogo fantástico, um esforço extraordinário. Fizemos uma partida muito completa, contra um grande adversário, porque é tremendamente difícil confundir a marcação deles e quebrar suas linhas. É um ótimo resultado contra o vice-campeão da Libertadores, nem mais nem menos. Eles são especialistas em seu campo, que tem suas peculiaridades. É de grama sintética, é rápido e não é fácil. Quero parabenizar a torcida, no recebimento e, quando fizeram o primeiro gol, nos apoiaram muito. Isso ajuda muito.”

A vitória em La Paz dá direito ao Bolívar de perder até por um gol de diferença que seguirá adiante rumo às quartas de final da Liberta. Por isso, Beñat San José destaca a dificuldade esperada ao mesmo tempo que pontua confiar na vantagem obtida:

“Se quisermos chegar às quartas de final, temos de estar à altura da tarefa. Confio em meus jogadores e, além do mais são eles que têm de virar (o placar), pois vencemos (o primeiro jogo). Um empate não é suficiente para eles.”