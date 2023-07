KTO Campeonato Boliviano: Lanterna reage e derrota postulante ao título

Pela 21ª rodada do Campeonato Boliviano, o Gran Mamoré, lanterna da competição, levou a melhor diante do Nacional Potosí por 3 a 2.

Com o triunfo, o Mamoré permanece na última colocação, mas com 19 pontos conquistados. O Nacional está na 3ª posição, com 36 pontos.

O revés custou caro ao Potosí, que vê o The Strongest, líder do torneio, mais longe com 42 pontos.

